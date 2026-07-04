海德園1期今招標發售28伙

全新盤有待推售，發展商把握時機推售旗下餘貨單位。太古地產牽頭發展的柴灣海德園1期，今日展開新一輪銷售，透過招標形式推售28伙2房單位。該批單位分布於項目3座13樓至45樓的H室，面積介乎571至573方呎，均屬2房1套戶型。

近期海德園銷售成績不俗，上月合共錄得65宗成交，成交價介乎754.4萬至1236.3萬，合共套現逾6億。

雅盈峰標售1伙3房2套

至於盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日以招標方式發售1伙，為項目26樓B室，面積1254方呎，屬於3房2套間隔，單位將連同1個住宅停車位標售。

MIAMI QUAY I標售17伙

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I，昨上載新銷售安排，下周二（7日）起招標發售17伙，均屬2房戶，並包含2伙連天台特色戶。標售單位面積介乎459至489方呎，其中2座30樓A室，面積489方呎，2房連儲物室戶型，連387方呎天台；毗鄰的30樓J室，面積459方呎，屬2房戶型，設343方呎天台。

海茵莊園推撻訂單位

九建旗下將軍澳現樓項目海茵莊園，昨日更新價單及公布最新銷售安排，下周二以先到先得形式發售1座25樓B3室，面積203方呎，為撻訂重售單位。該單位原於2023年2月底以466.5萬售出，近日正式終止買賣合約。發展商調整價單後，最新定價為403萬，不設任何折扣優惠，呎價約19852元。

