Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海德園1期今招標發售28伙

新盤速遞
更新時間：11:09 2026-07-04 HKT
發佈時間：11:09 2026-07-04 HKT

全新盤有待推售，發展商把握時機推售旗下餘貨單位。太古地產牽頭發展的柴灣海德園1期，今日展開新一輪銷售，透過招標形式推售28伙2房單位。該批單位分布於項目3座13樓至45樓的H室，面積介乎571至573方呎，均屬2房1套戶型。

近期海德園銷售成績不俗，上月合共錄得65宗成交，成交價介乎754.4萬至1236.3萬，合共套現逾6億。

雅盈峰標售1伙3房2套

至於盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日以招標方式發售1伙，為項目26樓B室，面積1254方呎，屬於3房2套間隔，單位將連同1個住宅停車位標售。

MIAMI QUAY I標售17伙

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I，昨上載新銷售安排，下周二（7日）起招標發售17伙，均屬2房戶，並包含2伙連天台特色戶。標售單位面積介乎459至489方呎，其中2座30樓A室，面積489方呎，2房連儲物室戶型，連387方呎天台；毗鄰的30樓J室，面積459方呎，屬2房戶型，設343方呎天台。

海茵莊園推撻訂單位

九建旗下將軍澳現樓項目海茵莊園，昨日更新價單及公布最新銷售安排，下周二以先到先得形式發售1座25樓B3室，面積203方呎，為撻訂重售單位。該單位原於2023年2月底以466.5萬售出，近日正式終止買賣合約。發展商調整價單後，最新定價為403萬，不設任何折扣優惠，呎價約19852元。
 

最Hit
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
3小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
4小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
14小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
21小時前
埃及互射12碼4:2晉級創歷史。
世界盃2026｜沙拿Panenka笠射誅心 澳洲「換龍」戰術失效 埃及互射12碼4:2晉級創歷史
足球世界
6小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
2小時前
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
16小時前
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
影視圈
13小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
16小時前
9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍
即時國際
4小時前