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柏蔚森錄大手客1840萬購2伙海景戶

新盤速遞
更新時間：10:49 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:49 2026-07-04 HKT

新世界與遠東發展合作的啟德柏蔚森系列，銷情持續熾熱，昨日錄大手客斥資1840萬，購入項目兩伙海景2房單位。

項目最新售出的單位，包括柏蔚森II第2座21樓E室，面積383方呎，採2房連開放式廚房設計，成交價921.1萬，成交呎價約24050元；另1伙為柏蔚森I低座FOREST MANSION第6座3樓A室，同屬2房連開放式廚房間隔，面積385方呎，成交價918.9萬，成交呎價約23868元。

柏蔚森系列自現樓以來已累售303伙，套現逾24億。自開售以來累售940伙，合共套現逾69億，買家中不少為大手投資客及外籍人士。

柏傲莊III招標售3伙

此外，新世界與港鐵合作發展的港鐵大圍站上蓋柏傲莊III，昨日以招標形式再售出3伙，單日套現5558.9萬，其中第1A座8樓B室，面積998方呎，採4房1套連工作間設計，成交價2465.1萬，成交呎價24700元。

另外，首度推出的平台單位亦錄兩宗成交，包括第8A座7樓E室，面積289方呎，採1房套設計，連65方呎平台，以863.9萬售出，呎價約29893元，呎價創項目1房單位新高。

另1伙為第8A座7樓D室，面積826方呎，採3房1套設計，連82方呎平台，成交價2229.9萬，呎價約26996元。柏傲莊系列自重推以來累售385伙，套現逾63億。

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