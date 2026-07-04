4盤約2000伙部署月內登場 主攻中小型戶力吸用家投資客

上半年新盤銷情熾熱，下半年料保持暢旺，7月預期最少有4個新盤先後登場，合共涉及約2000伙，其中元朗芊御最快下周上載樓書，隨即開放示範單位及開價；古洞PARK SILICON受惠北部都會區概念，勢吸內地及本港客源。九龍市區亦有2個新盤部分推售，當中紅磡映匯屬極短期樓花項目，距離落成不足3個月；牛池灣「巨無霸」重建項目，最快月內推出第1期應市。

新地發展的元朗芊御，最快下周上載項目樓書，並且隨即開放示位及開價，有望成為下半年首個開售新盤。項目由3幢住宅大樓組成，合共提供566伙，涵蓋1房至3房戶型。

芊御最快下周上樓書

項目單位面積介乎253至760方呎，其中1房單位面積約290方呎，佔全盤約9%；2房單位面積約360至410方呎，屬主打戶型，佔整體約70%，當中面積少於400方呎的2房單位，更佔逾5成；3房單位合共佔約8%，當中3房單位面積約500方呎，3房1套單位面積約570方呎。

另外，項目設有平台及天台特色戶，其中平台特色戶佔7%，面積介乎約250至530方呎；天台特色戶佔約6%，面積約290至760方呎。項目預計關鍵日期為2027年5月中，樓花期約11個月。

PARK SILICON主打2房戶

至於會德豐地產旗下古洞項目PARK SILICON，有望成為該區首個銷售新盤。項目第1期設457伙、第2期提供324伙，合共涉及781伙，標準單位提供1房至3房戶型，面積介乎約310至600方呎，主打2房單位，佔整體約6成，同時設有特色戶，預計關鍵日期為2027年9月底，樓花期約14個月，與距離約2分鐘步程的古洞站落成時間相近。

發展商曾透露，項目已接獲大量查詢，除本地家庭客及投資者之外，同時吸引內地買家及專才客興趣，推出單位價格會參考新發展區及鐵路沿線樓盤新近成交價。是次為項目打造4個示範單位，涵蓋1房至3房，料短期內開放。

映匯海景單位佔近半

恒基旗下紅磡映匯亦積極籌備推售，項目合共提供263個單位，涵蓋1房至3房戶型，主打2房間隔，海景單位大約佔近一半，其中29樓A室為項目唯一頂層連天台特色單位，面積630方呎，屬3房1套連儲物室設計，連面積合共139方呎的平台及前庭，以及面積619方呎天台。

發展商表示，定價將參考同系列姊妹盤首匯的成交價，並以更高的定價推出，以展現項目近一半單位可享海景的優勢，首匯開售至今平均成交呎價約22271元。項目預計關鍵日期為今年9月30日，距今只有約3個月，屬極短期樓花項目。

牛池灣「巨無霸」新盤矚目

此外，九建籌備多年的牛池灣清水灣道35號「巨無霸」項目，第1期料短期內獲批預售樓花，之後隨即推出市場。整個項目由5幢樓高54層的住宅大廈組成，合共提供超過2000伙，將分期發展，當中第1期料提供361伙。戶型分布方面，涵蓋1房至4房間隔，並以2房及3房戶屬供應重心，料能對應市場上投資客、換樓客及家庭客需求。

資料顯示，發展商去年9月就項目第1數申請售樓紙，預期今年11月底落成，樓花期大約4個月。去年10月，發展商為項目第2期申請預售，涉及410伙，預計落成日期為2027年6月底。上述項目於2021年以96.58億完成補地價，每方呎樓面補價約4465元，屬當時市區最貴補地價項目。其後在2024年9月獲批修訂圖則，准建5幢樓高54層的摩天商住群，另有8層平台及4層地庫。