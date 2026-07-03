新盤趁空檔乘勢搶推 限量加推招標吸客源 DEEP WATER SOUTH攻大戶海德園主打2房

全新項目有待登場，發展商主力銷售旗下新盤尚餘單位，黃竹坑DEEP WATER SOUTH上半年銷情不俗，項目最新推出46伙以招標方式發售，主攻3房及4房大戶；柴灣海德園1期最新亦推出28伙以招標方式發售，主打2房單位。

A室面積1696方呎

黃竹坑DEEP WATER SOUTH分2期發展，合共提供617伙，最新標售單位位於6B期，推出1A座及1B座合共46伙招標，單位分布包括位於1A座15至41樓A室，面積1696方呎，以及同座11至40樓B室，面積1594方呎，兩款戶型均為4房連雙套房間隔；另推出1B座10樓至37樓A室及10樓至30樓B室，面積為918及922方呎，均屬3房連套房間隔，招標期由今日（3日）起至9月底。

項目示範單位繼續開放供參觀，其中以2C座38樓C室為藍本打造的無改動示範單位，面積563方呎，單位設有梗廚，客飯廳寬敞並連接露台，坐擁園林及南朗山翠綠景致，主人睡房方正寬敞，可三邊落牀，設凹位靈活規劃衣櫃空間，主人浴室設浴缸，配以高級石紋瓷磚及特色燈飾，格調雅緻，另一睡房同樣方正實用，與主人房同向，共享翠綠景觀。

DEEP WATER SOUTH面積563方呎3房示範單位，擁園林及南朗山翠綠景為主。

另外參觀以2B座38樓B室打造示範單位，面積337方呎，屬1房採開放式廚房設計，實用適合單身貴族及專業人士，單位樓層高度達3.325米，客飯廳長方實用，連接三合一露台及落地玻璃門，採光充沛，單位坐擁約150米「南法庭園」景致，遠眺壽臣山及香港仔郊野公園翠綠山巒。

H室開放式廚房設計

太古地產與中華汽車發展的柴灣海德園最新推出28伙以招標方式推售，單位分布於3座13至45樓H室，面積573方呎，為2房連套房間隔，採開放式廚房設計，招標期由明日（4日）開始至今年8月底。

海德園示範單位空間感不俗。

項目亦提供示範單位供參觀，其中屬無改動交樓標準示範單位，以3座39樓H室為藍本搭建，面積573方呎，2房1套間隔。從入門的玄關位置起計，直到大廳盡頭的長度約7米，能容納多組家具，分明間隔出客飯廳各自的位置，並打造舒適起居場所。

客廳設於靠近窗及露台的位置，可一邊擺放沙發，另一邊擺放層櫃及電視，中間可隨住戶需要設置茶几或矮桌。飯廳則設於開放式廚房旁邊的空間，按住戶人數擺放餐桌椅後，可方便上菜。經大廳可前往單位的露台，面積約22方呎。

主人睡房空間見寬大，根據樓書，房間長約3.27米，闊約2.4米，可設置雙人牀並做到三邊下牀。周邊餘下空間可根據住戶的喜好添置家具，以存放一些較日常用品，又可於房間的角落擺放高身衣櫃，收納住戶的衣服及飾物。主人睡房另連接單位的工作平台，面積約16方呎，住戶在起牀後或睡覺前都可在此呼吸室外空氣。