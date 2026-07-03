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宏安放售銀湖天峰商場 市場估值10億

新盤速遞
更新時間：10:18 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-03 HKT

宏安地產近日放售旗下馬鞍山銀湖天峰商場，市場估值約10億。若項目最終成功以估值價沽出，對比2019年的購入價6.53億，物業期內升值將逾50%，宏安地產料可從中帳面獲利約3.47億。

上述商場目前委託仲量聯行擔任獨家代理。銀湖天峰商場總樓面面積約52293方呎，涵蓋地下及一樓，並附設20個車位。現時商場出租率達100%，租戶主要以民生及日常消費為主，當中包括街市「日日．食良」、萬寧、A-1麵包店、譚仔雲南米線等；而商場一樓則租予英基學校協會。據悉，該物業將會按現狀連同現有租約一併出售。

聚集民生行業 100%租出

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，該商場坐落於港鐵站上蓋，具備100%的出租率及穩健的租戶結構，能為投資者帶來即時且穩定的租金回報，同時亦享有長線的資本升值潛力。隨着西沙大型住宅項目逐步落成及人口持續流入，預期將進一步提升該區消費動力，為項目長遠提供有力支撐。

2019年斥6.53億購入

仲量聯行資本市場部資深董事鄧潔瑩補充，區內居住人口正持續增長，加上商場本身位於交通樞紐，將可持續受惠於穩定人流，預期該項目將吸引本地、內地及海外長線收租投資者的青睞。

資料顯示，宏安地產於2019年斥6.53億向信和置業購入銀湖天峰商場組合，當中包括停車場、地面層及1樓零售商場，總出租面積約31372方呎，當時該物業年度租金收入約2140萬。

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