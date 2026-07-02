豪宅新盤「大刁」輪流雙破頂 北角海璇4房大宅2億沽 每呎8.42萬貴絕港島東

差估署樓價連升12個月，新盤造價亦屢創新高，新地北角海璇以雙破頂售出一個特色戶，成交價達2億，呎價高見8.42萬，呎價更創出港島東新高紀錄。除海璇外，近月不少豪宅新盤亦錄得破頂個案，包括長實中半山應天、赤柱ONE STANLEY及何文田瑜一等。

北角海璇雙破頂單位位於1B期2座19樓A室，面積2373方呎，單位附設有面積445方呎平台，為4房連雙套房間隔，單位連同2個車位，成交價達2億，呎價高見84282元。造價及呎價除了創發展項目新高外，更打破港島東成交呎價最高紀錄。

上述單位位於鳳凰層，即頂層對下一層，單位採橫廳設計，長度超過32呎，深度接近20呎，整個大廳面積接近600方呎，大廳連同主人房及2間睡房可享維港景，景觀相當不俗。項目對上一個紀錄已是約7年前，即2019年12月時所造出，單位為1座17樓A室，面積2083方呎，附設有456方呎平台，以1.53036億售出，呎價73469元，即上述雙破頂成交，成交價較舊紀錄高出30%，呎價則高出15%。

成交紀錄顯示，海璇破頂單位買家採用270天付款方法，買家須於90天內付樓價10%，餘款於270天內付清。

應天呎價見12.6萬

近期豪宅表現一枝獨秀，除海璇外，長實中半山波老道應天早前連環錄得成交，其中位於11樓20號室頂層特色戶，面積3022方呎，單位附設有412方呎前庭及2136方呎天台，於上月底以3.80772億連雙車位售出，呎價高見12.6萬，成交價及呎價亦創出項目新高。

ONE STANLEY 2.68億售

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，上月售出的2號洋房，面積4732方呎，連1個車位以2.68億售出，呎價高見56636元，成交價及呎價亦創出項目新高。

其他豪宅新盤包括華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一IC期，上月5A座27樓B室以4828萬售出，單位面積1207方呎，附設有51方呎平台，成交價創項目新高，呎價約4萬。

中小型新盤亦不讓豪宅新盤專美，近月亦得新高價成交，嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，上月售出2A座32樓A室，面積771方呎，以2143.8萬售出，呎價27805元，成交價及呎價齊創出項目系列新高。宏安位黃大仙薈淳，較早前售出15樓K室，面積202方呎，以780萬售出，呎價高見19212元亦創出項目新高。

《星島》粗略統計，新盤6月份錄得的破頂成交，共涉及16宗，除上述樓盤外，新地天水圍Wetland Seasons Bay 3期、太古地產牽頭發展的柴灣海德園、新地荃灣形瑨、大埔白石角雲滙2期等、宏安位於鴨脷洲PORTO等，上月均錄得創新高成交。

美聯高級董事布少明表示， 中小型新盤經過多月來交投暢旺後，近月交投稍為回落，惟豪宅新盤交投理想，有追落後之勢，令近期頻現新高價成交，其中原因為市場資金充裕，不少內地以致其他地區，受到環球政局不穩影響，本港相對較穩定及安全，故紛紛掉動資金來港，這些資金亦要尋求出路，帶動豪宅新盤交投造好，相信情況將持續，創高成交將陸續有來。