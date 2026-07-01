柏傲莊III推8伙平台特色戶招標

新世界與港鐵合作發展的港鐵大圍站上蓋項目柏傲莊III，銷情保持理想，發展商乘勢加推8伙平台特色戶，本周五起以招標方式發售，屬項目自現樓以來首度推出。

發展商表示，項目早前加推4伙1房單位發售，並且即日沽清，之後接獲不少查詢，為回應市場需求，因此決定加推8伙平台特色戶，本周五開始以招標方式發售，屬項目自現樓以來首度推出戶型，單位面積介乎289方呎至952方呎，涵蓋1房至4房間隔。

資料顯示，柏傲莊III上周加推的4伙1房單位，開售當日吸引10組買家到場，並且即日沽清全部推出的單位，單日套現3473.4萬。該批項目單位面積介乎310方呎至359方呎，成交價836.9萬至898.4萬，成交呎價介乎23822元至26997元。據了解，買家種類多元化，包括本地、內地及新香港人。整個柏傲莊系列自重推以來，已經累積售出382伙，套現金額合共逾62億。