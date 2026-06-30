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芊御下周上樓書 主打2房戶

新盤速遞
更新時間：16:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-30 HKT

新地旗下元朗新盤芊御，共提供566伙，主打2房單位，佔全盤約70%，項目積極軟銷，市場反應理想，最快下周上載樓書及開放示範單位。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，芊御上周路演錄逾2萬人次參觀，逾2,500宗查詢。項目最快會下周上載樓書及開放示範單位，並積極籌備首張價單，料首批單位主打2房戶型，另外或同步推售特色單位。

張卓秀敏續指，芊御由3幢住宅大樓組成，共提供566伙，當中主打2房戶型，而標準戶型樓高約3.5米。另外會所連園林佔地逾10萬方呎，其中園林覆蓋率高達近60%。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指出，項目提供6種戶型，照顧不同買家需要。面積介乎253至760方呎，提供1房至3房間隔，另設特色戶，其中1房戶面積約290方呎，佔全盤約9%；2房戶型佔約70%，屬主打戶型，面積約360至410方呎；3房戶合共佔約8%，當中3房面積約500方呎，3房1套面積約570方呎，兩者各佔全盤約4%。

另外設有平台及天台特色單位，其中平台特色戶佔7%，面積介乎約250至530方呎；天台特色戶佔約6%，面積約290至760方呎。

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