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海瑅灣I連錄成交 每呎見1.85萬

新盤速遞
更新時間：10:18 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:18 2026-06-30 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，昨日連錄2宗成交，單日套現逾1636萬。

成交價及呎價最高單位為2A座49樓A室，面積472方呎，2房戶型，成交價逾874萬，呎價18520元。本月至今項目暫售出62伙，合共套現逾6億，推售至今則累售819伙，套現金額逾72億。

PORTO單日連沽2伙

宏安旗下鴨脷洲PORTO單日連沽2伙，合共套現逾1830萬，其中17樓C室，面積436方呎，2房連梗廚戶型，以1155.2萬售出，呎價26495元。

宏安旗下鴨脷洲PORTO單日連沽2伙，合共套現逾1830萬。
宏安旗下鴨脷洲PORTO單日連沽2伙，合共套現逾1830萬。

集團旗下黃大仙薈淳則售出19樓E室，面積360方呎，2房間隔，成交價708.8萬，呎價約19689元。項目自今年初開售以來，累積售出99伙，佔全盤約51%，合共套現逾6.4億。

五礦地產發展的油塘蔚藍東岸，最新售出1座12樓E室，面積855方呎，3房1套連儲物室套房設計，成交價1532.58萬，呎價約17925元。

嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋海盈山4B期昨日售出1B座7樓D室，面積484方呎，屬2房間隔，單位以1348.1萬售出，呎價27853元。

新世界與遠東發展合作的同區栢蔚森II亦錄得成交，最新售出單位為2座20樓G室，面積392方呎，2房設計，以924.3萬成交，呎價23579元。

會德豐地產旗下藍田半山KOKO HILLS昨日亦售出5座11樓A室，面積770方呎，為3房連套房間隔，以1528.2萬成交，呎價19847元。

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