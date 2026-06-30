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豪宅新盤連環錄大額成交 淺水灣迎夏特色戶呎售8萬

新盤速遞
更新時間：10:08 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:08 2026-06-30 HKT

一手超級豪宅備受追捧，市場連日錄得破億大額交投。九龍半山緹外昨日連錄3宗招標成交，每個單位售出價均達2億或以上，總成交金額達6.6億；淺水灣豪宅項目迎夏就售出頂層特色戶，成交價逾3.21億，呎價約8萬。本月暫錄19宗逾億新盤成交，宗數較上月全月飆升逾一倍。

按月飆升逾一倍

由The Development Studio（TDS）發展位於淺水灣豪宅項目迎夏昨成功標售項目頂層複式戶，位於12至13樓，單位面積4022方呎，為4套房間隔，附設面積1199方呎天台，成交價逾3.21億，成交呎價約8萬。根據成交記錄冊，買家須先支付5%樓價作首期，30天內加付5%，90%餘額於90日內繳付，單位將連家具裝修出售。

發展商曾透露，該單位耗資2500萬打造，由國際知名設計師操刀，整體空間寬敞優雅，特別採用罕見的玻璃轉角設計，為室內帶來通透採光效果。單位室內布局分明，客飯廳、家庭廳、書房及大型廚房一應俱全，主人套房附設衣帽間。此外，單位的獨立電梯大堂可為住帶來居高私隱度的生活體驗。

位於淺水灣道125號的迎夏已屬現樓，項目僅提供6伙，全為複式設計，除上述頂層12至13樓複式位面積最大，於項目1至11樓設5伙面積3957方呎的複式單位，均備有私人電梯大堂，發展商至今仍未有公布其他單位的銷售安排，將繼續以招標形式有序推出市場。

此外，華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟昨日亦添大額成交，單位為1座17樓B室，面積1870方呎，為4房連雙套房間隔，身價雖未達1億，但造價亦達8689.85萬（連1個車位），呎價46470元。

事實上，一手市場本月錄約840宗成交，按月大跌6成，惟豪宅板塊表現逆市向好，根據一手住宅物業銷售網資料，6月截至昨日錄19宗逾億大額新盤成交，宗數對比5月全月所錄得的7宗大增多於一倍。於5000萬以上至1億以下的價位就錄得約55宗成交，按月增加約12宗或28%。

相關文章：緹外連沽3伙四房大宅 單日套現6.6億

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