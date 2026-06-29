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緹外連沽3伙四房大宅 單日套現6.6億

新盤速遞
更新時間：17:04 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:04 2026-06-29 HKT

本港超級豪宅新盤受追捧，嘉里發展之九龍半山緹外今日連錄3宗招標成交，總成交金額達6.6億，其中高層4房分層大宅以2.45億售出，呎價逾5.74萬。

上述成交單位為6座5樓B室，面積為4,262方呎，屬4房4套房另加雙工人房間隔，剛以2.45億元連1個項目停車位售出，呎價約57,485元。

另售出1座2樓B室連裝修分層大宅，面積為4,432方呎，同屬4房4套房連雙工人房間隔，以2.15億元連2個車位售出，呎價約48,511元。
 
而項目6座地下A室，為附裝修的連花園特色大宅，面積為3,466方呎，附設2,206方呎花園，單位屬4房4套及雙工人房間隔，成交價為2億元，價錢包括1個住宅停車位，呎價約57,703元。
 
項目至今累售52伙，總成交金額衝破港154億，平均成交呎價約58,000元。項目尚餘10個分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。

相關文章：緹外4房大宅2.1億招標沽 呎售4.83萬

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