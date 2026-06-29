前邵氏片場變百億豪宅新盤 籌備逾20年 最快明年底推售 曾譽「夢工場」 見證港電影黃金時代

籌備超過20年，由復星國際發展的西貢清水灣前邵氏片場項目，將發展成豪宅項目，項目進行動工儀式，預計最快明年底推售，項目共提供800伙，料半數單位享有海景。

共提供800伙 總投資逾100億

復星國際董事長郭廣昌表示，前邵氏片場項目位於邵氏兄弟電影王國的發源地，曾拍攝多部華語經典電影，承載深厚歷史與藝文色彩，項目經過12年籌備及10年補地價後，從香港地產市場起起落落中堅持下來，如今終於在樓市回暖情況下動工，並對香港發展充滿信心。

復星香港公司董事長劉亞尼表示，項目總投資逾100億，目前有興趣客群中，本地與內地客各佔一半，當中不乏鄰近科技大學的教授，計劃興建約40幢大樓，提供逾800伙住宅單位，總樓面面積逾100萬方呎，預計一半為海景戶。項目現時預計於2030年完工，最快可在明年年尾推售。定價方面會按集團自身內部標準而定，並且價錢會相對保守，讓項目買家能輕鬆入市。

保育行政大樓片倉配音室

項目融合住宅、商業與公共開放空間，前邵氏片場的多座歷史建築與設施，包括行政大樓、配音室、彩色製片廠等將獲保留。項目住宅部分可建樓面面積約106.5萬方呎，商業部分則約21.5萬方呎。文化保育區域方面，面積約9.15萬方呎，用作文化展示與公共開放空間。該區域將引入數位科技賦能文物保育，通過數位化展陳、沉浸式影音體驗、智慧導覽系統等方式活化經典電影文化，同時融入文化展覽、藝文交流、休閒休憩等公共功能，打造開放式文化古跡空間。落成後將全面向公眾開放，供市民與遊客近距離瞭解香港電影歷史。

承載香港電影光輝歲月

有「夢工場」及「東方荷里活」之稱的前邵氏片場，由已故影業大亨「六叔」邵逸夫於50年代投得地皮發展，並成為本港電視電影史上叱咤一時的影城，孕育出無數大明星，在本港佔據重要地位，絕對是香港人的集體回憶。

由邵逸夫成立的邵氏兄弟於1957年投得地皮後，由著名建築師甘洺（Eric Cumine）規劃設計。片場佔地六十多萬平方呎，自1961年正式啟用並持續擴建，內有二十多棟建築物，當中作為片場地標的行政大樓，正是邵逸夫昔日的辦公室。大樓外觀極具特色，除了外牆掛有經典的邵氏標誌，窗戶更採用類似開關引號的裝飾設計；而這座大樓亦是昔日電視劇經常取景，用作充當「醫院」外觀的熱門地點。

當年邵氏引入了荷里活大型片廠的流水線生產制度，廠內製片設施一應俱全。除了設有多個攝影棚，配音、放映、收音及洗印等設備亦相當完善，行政大樓內更設有豪華影院專供買家試片。此外，為方便古裝電影的拍攝工作，廠內更特設一處「古裝街」作取景之用，規模宏大。

片場內的宿舍曾是不少明星及名導演的居所，包括萬梓良、爾冬陞、鄭佩佩及惠英紅等人都曾入住。不過，由於過去曾有影星及導演在宿舍內輕生，令片場一帶流傳出不少「都市鬼故」。這些神秘色彩為這座昔日夢工場增添了幾分傳奇，至今依然為人津津樂道。

邵氏於1999年宣布有意發展清水灣片場用地；2011年「殼王」陳國強牽頭財團斥資約86億購入邵氏兄弟持有的電視廣播股權，並一併購入前邵氏片場及舊電視城地皮。至2016年，復星國際向南潮控股（前南華早報集團）收購其持有的全部清水灣電視城地皮權益，統一業權。

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