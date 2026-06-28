應天4房大宅逾1.55億沽 每呎造價7.1萬

長實發展的中半山波老道超級豪宅應天 ，今天以招標形式售出15樓11號大宅，面積2,193方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，成交金額逾1.55億，呎價71,000元，自6月初宣布首度推出16伙大戶招標至今，便已售岀5伙，並套現逾12億元。

項目1個月沽7伙 套現近15億

長實營業經理陳詠慈表示，應天的推出帶動毗鄰第1期的銷售，連同早前宣布售出第1期2伙位處7樓的大宅計算，整個項目（第1期及應天）不足一個月共售出7伙，套現近15億元。

陳詠慈續稱，應天的東方美學設計、稀缺性和位置，均是內地及海外實力買家追求的元素，參觀的準買家中不乏本地商賈名流，以及區內各地家族基金信託管理人。

應天共提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬3房雙套及4房雙套大宅設計，面積由1,875至2,193方呎，並有極小量特色大宅，其中兩套頂層連天台大宅，面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬5房3套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另設有4伙連前庭特色戶，面積由1,800至2,112方呎。