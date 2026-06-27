天璽．海4房大宅4687萬沽 每呎4.05萬

新地旗下啟德天璽．海交投趨增，昨日以成功標售8座17樓B室，面積1157方呎，屬4房1套大宅，以4687萬售出，呎價40510元，為項目9天內第3宗成交。項目以現樓推售以來，累售38伙，套現逾23.6億。

海瑅灣連沽2伙 套逾1500萬

信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，昨日亦連沽2伙，單日套現逾1500萬，包括位於1B座68樓E室，面積569方呎，屬2房加書房間隔，以949.62萬售出，呎價16689元；另位於1A座60樓E室，面積358方呎，屬1房戶，以632.48萬成交，呎價17667元。

瑜一．天海售2伙3房大宅

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋現樓豪宅項目瑜一．天海銷情持續，項目昨日連沽2伙3房大宅，單日套現逾5892萬，成功標售單位同位於2A座A室面積997方呎3房連套房加儲物室間隔，單位廳房同向，擁向南維港海景，其中10樓單位以2971.1萬售出，呎價29800元；而9樓單位成交價則為2921.3萬，呎價29301元，項目前排向維港單位現已累售118伙，涉資逾29.1億，平均成交呎價約32900元。

海盈山單日套現逾5300萬

嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋現樓豪宅海盈山4B期昨日亦連沽2伙，單日套現逾5300萬，其中1B座28樓B室，面積960方呎，為3房連套房間隔，以3906.3萬售出，呎價高見40691元；另同座9樓D室，面積484方呎2房戶型，則以1425.19萬獲承接，呎價29446元。

富豪．山峯標售4套房

百利保及富豪酒店合作發展的沙田九肚山富豪．山峯，昨日亦以招標方式沽出3座3樓A室，面積約2023方呎，為4套房間隔，成交價4010萬，呎價約19822元，買家採60天成交期入市。富豪物業代理董事衛振聲表示，項目在短短3日內連錄2伙大單位成交，均為4房大宅，可見項目大單位深受豪宅客戶歡迎。而截至目前為止，項目於今年上半年累計售出15伙，套現逾6.5億。

薈淳呎售2.27萬元創新高

宏安地產位於黃大仙薈淳昨日亦添成交，單位為15樓K室，面積202方呎，成交價460萬，呎價高達22772元，創項目呎價新高，單位附送傢俬套餐，買家收樓後可即時入住或放租，項目推售至今暫售98伙，總套現逾6.4億。

宏安地產執行董事程德韻表示，薈淳現已取得滿意紙，即將為現樓階段，預計於7月初正式對外開放現樓示範單位，昨日售出單位呎價創項目新高，證明市場對於精品戶型需求殷切；該公司營業及市務總經理陳永盟補充指，項目將於7月初正式開放現樓示範單位，買家購買後可短時間內處理入伙或出租安排，有即買即住、即買即收租優勢。

EIGHT STAR STREET售最後一伙

太古地產灣仔星街項目EIGHT STAR STREET昨日售出最後一伙，位於23及25頂層B室複式戶，面積980方呎，以4242萬售出，呎價43286元。

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE昨日亦售出1A座35樓H室，面積328方呎，屬1房間隔，以897萬售出，呎價27348元。

