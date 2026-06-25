DEEP WATER SOUTH四房戶7552萬沽 每呎造價4.45萬
更新時間：17:39 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:39 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:39 2026-06-25 HKT
會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH系列於今日連錄2宗成交，單日套現近8,462萬。
其中項目第6B期GRANDE BLANC標售一伙4房大宅，單位為第1A座25樓A室，屬4房2套連工作間套間隔，面積1,696方呎，成交價7,552.288萬元，呎價44,530元。
另外，項目第6A期MONT BLUE則售出第2A座17樓F室，面積337方呎，1房設計，以909.6萬元成交，呎價26,991元。
項目備受市場熱捧，整個項目開售至今累售188伙，套現近35.2億元。
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