應天特色戶逾3.8億沽 呎價12.6萬錄雙破頂

長實發展位於中半山波老道超級豪宅應天，再錄破頂價成交，以招標形式售出頂層連天台大宅，成交金額逾3.8億元，成交呎價12.6萬元，成交價及呎價再創項目新高；更成功衛冕今年至今全港一手住宅單位成交呎價新高。

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長實營業經理陳詠慈表示，今天成功標售單位為20樓10號頂層連天台大宅，屬5房3套間隔，面積3,022方呎。大宅採用闊寬橫廳設計，並連接412方呎前庭，飽覽中環至灣仔一帶的繁華景致。單位層與層之間高度達3.5米，盡顯大宅風範；天台面積2,136方呎，設私人泳池。

應天頂層連天台大宅以招標形式售出，成交金額逾3.8億元，成交呎價12.6萬元，成交價及呎價再創項目新高。

陳詠慈續稱，應天自推出市場短短3星期，項目僅有的2套頂層連天台大宅旋即售罄，而應天迄累售共4套大宅，套現逾10.5億元。

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