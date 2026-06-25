半山豪宅應天頂層天台特色戶逾3.8億成交 呎售12.6萬雙破頂

近期股市連番波動，惟本港超級豪宅供應罕有，仍然吸引不少豪客出動掃貨，造價「億億聲」的「大刁」成交不絕於耳，最矚目為長實發展的中半山波老道超級豪宅新盤應天，以招標形式售出1伙頂層連天台大宅，成交金額逾3.8億，成交呎價12.6萬，再創項目雙新高之餘，更成功衛冕今年以來全港一手住宅單位呎價新高。

長實營業經理陳詠慈表示，應天20樓10室的頂層連天台大宅，屬5房3套間隔，面積3022方呎，昨日以逾3.8億連兩個車位招標方式成交，呎價12.6萬。大宅採用闊寬橫廳設計，層與層之間的高度達3.5米，大廳連接412方呎前庭，飽覽中環至灣仔一帶繁華景致。單位內部設樓梯連接面積2136方呎天台，設私人泳池。

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陳詠慈：累售4伙套逾10億

陳詠慈續稱，應天自推出市場短短3星期，項目僅有的2套頂層連天台大宅旋即售罄。應天迄今累售共4套大宅，套現逾10.5億。

事實上，該盤2周內連錄雙破頂成交個案，對上一宗為本月14日以3.62億連同2個車位沽出20樓頂層08室特色戶，面積2911方呎，設有面積達512方呎前庭，內置樓梯直通面積1675方呎天台，設有按摩池，呎價逾12.43萬，當時創今年一手呎價新高紀錄，換言之，該盤不足2周再次打破自身紀錄，並將紀錄推高約1.32%。市場消息指，買家為本地富豪，原租住項目第1期單位。

3022呎連兩車位

項目上周另售出2伙4房大宅，為15樓的9室和10室，面積分別2137方呎及2153方呎，前者以逾1.49億連1個車位獲承接，後者以逾1.65億連同2個車位售出，成交呎價分別7萬及7.7萬。

長實中半山波老道21號項目分兩期發展，均已屬現樓，是次新錄成交的應天屬第2期，位處波老道上端，居高臨下，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，每戶均設有私人升降機大堂，私隱度極高，項目享雙邊景致，前臨維港景，後望馬己仙峽、寶雲山等一帶山巒景。

項目共提供66伙分層住宅，當中60伙標準分層戶，主要屬3房雙套及4房雙套大宅，面積1875至2193方呎。根據至今的銷售安排，發展商從項目中挑選16伙以招標形式推出，至今有12伙在待售之中。

另一方面，項目第1期提供115伙，面積介乎2075至3378方呎，於本月亦新錄成交，有大手客斥2.75億一連購入7樓6室及7室，單位面積2169及2316方呎，均屬4房間隔，各連車位以逾1.3億及1.44億成交，呎價分別約60304及62263元。該期數推售至今賣出56伙，套現逾102億，即兩期項目迄今已為發展商套現超過112億。

2周內再破自身紀錄

整個項目造價最高成交位於第1期，為23樓頂層1室特色戶，面積3378方呎，除設有717方呎前庭及2131方呎天台，天台並設有私人泳池，單位於2021年2月以逾4.59億連3個車位售出，呎價高見13.6萬，當時曾創出亞洲樓王呎價最高紀錄。

據成交紀錄冊顯示，上述單位買家選用成交期為60天付款計劃，簽署臨時買賣合約時支付5%樓價，然後30天內加付5%樓價，90%餘額就於60天內付清，買家另獲贈廚房廚櫃。

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