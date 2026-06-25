翠雅山複式戶逾4417萬售 每呎約1.77萬

大銀地產發展位於大埔道的豪宅項目翠雅山今售出項目複式戶，附設前庭及花園，成交價逾4,417萬元。

翠雅山2座低層複式戶，面積約2496方呎，前庭及花園面積共約517方呎，以約4,417.92萬元售出，呎價約17,700元。單位採4房連套房設計，停車場設在同層，私隱度極高，屬市場罕有優質放盤。

港置營業董事文啟光表示，美國聯儲局最新議息結果維持利率不變，惟市場預期年底前仍有機會加息，加上近期股市大幅波動，恒指更曾創出今年新低，為樓市帶來短暫觀望情緒。然而豪宅市場表現持續強勁，屢錄承接，反映本港在地緣政治風險下仍能吸引環球熱錢流入，成為資金「避風港」。

翠雅山提供35伙，主打3房及4房大單位，大部分設有寬敞露台，物業已屆現樓，買家可享「即買即住」或「即買即租」的雙重靈活性。