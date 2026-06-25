內地客斥3500萬購Blue Coast II4房海景戶 呎價2.86萬 作投資用途

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目Blue Coast II昨日亦以招標方式成功售出3座11樓B室，面積1224方呎，屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔，成交價3500.64萬，呎價28600元。

據悉，買家為內地客，購入單位作投資用途。Blue Coast系列項目至今累售1179伙，合共套現逾213億。

新地荃灣形瑨昨日亦以招標方式售出26樓A室，面積594方呎，為3房連套房間隔，以1176.8萬售出，呎價19811元。

海瑅灣成交價1252萬

信和牽頭發展的將軍澳海瑅灣I昨日連沽2伙，套現逾2301萬，包括位於2B座49樓B室，面積628方呎，為3房連套房間隔，以1252.2萬沽出，呎價19939元。項目本月暫沽55伙，套現逾5.4億。

百利保及富豪酒店合作發展的沙田九肚富豪．山峯，昨日售出3座7樓A室，面積2023方呎，為4套房間隔，以4460萬售出，呎價22046元；買家可享1個住宅車位認購權。