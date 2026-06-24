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瑜一單日標售5伙大宅  吸金逾1.74億

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更新時間：20:17 2026-06-24 HKT
發佈時間：20:17 2026-06-24 HKT

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋現樓瑜一，今日（24日）連錄5伙大宅成交，合共套現逾1.74億元，成交呎價高達40,000元。

最新標售單位包括一伙特色單位，為第3A座28樓B室，面積1,234方呎，連51方呎天際平台，屬4房套連儲物室間隔，成交價4,936萬元，呎價40,000元。

項目於不足兩個月內一共售出5伙特色單位，當中更包括多宗破頂成交，總套現逾2.69億元，呎價達46,500元。現時項目第1B期所有單位已全數沽清，而同類型西九方向逾1,200方呎4房特色大宅供應稀缺，現僅餘3伙位於第1C期5座特色單位待售。

同日另外標售單位4伙維港海景單位，當中3伙為3房1套單位，全數享向南維港開揚景致，包括第2A座27樓A室、第2A座11樓A室、以及第1A座11樓D室。面積996至997方呎，成交價3,021萬至3,685.2萬元，呎價約30,301至37,000元。另外亦有1伙2房單位成交，為第2A座27樓B室，面積597方呎，成交價2,137.69萬元，呎價35,807元。

前排向維港單位已累售116伙，涉資逾28億，平均成交呎價約33,000元。
 

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