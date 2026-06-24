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樂風旺角新盤THE BOUNDARY 小股東委測量師行推招標

新盤速遞
更新時間：16:53 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:53 2026-06-24 HKT

曾由樂風持有旺角新盤THE BOUNDARY，在去年底已上載項目樓書，最新一眾小股東委託第一太平戴維斯及高力國際為聯合獨家代理，以公開招標形式出售，標截止日期為今年8月11日。
 
上址現一幢全新落成商住大廈，樓高23層，地盤面積約2,819方呎。項目住宅部分總面積約13,174方呎；全幢合共提供58個住宅單位，戶型包括20個一房單位及38個開放式單位。 此外，物業設有2個地下商舖，批則面積合共約998方呎。項目配套完善，設有兩部住宅升降機、時尚會所及近千方呎公用花園空間，定位精品住宅。

樂風旺角THE BOUNDARY，樓高23層，地盤面積約2,819方呎。
樂風旺角THE BOUNDARY，樓高23層，地盤面積約2,819方呎。

物業位處旺角界限街，屬九龍市區核心地段，周邊社區發展成熟，生活及商業配套齊全。鄰近港灣豪庭廣場及V Walk等大型商場，零售、餐飲、休憩及民生設施一應俱全；同時受惠於完善市區交通網絡，往來港鐵站及九龍主要商業、住宅區均方便快捷，加上距離城市大學及香港理工大學僅約15分鐘車程，地理位置優越。
 
第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒表示，THE BOUNDARY位處旺角核心住宅地段，屬市場罕有的全新全幢商住項目，兼具即時部署及長線增值潛力。項目單位組合靈活，配套完善，特別適合有意整體收購作投資、拆售，或研究作學生宿舍等營運用途的買家。相信，是次招標將吸引本地及機構投資者關注。
 
高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，學生住宿市場正蓬勃發展，而整幢全新高質素住宅物業在市場上極為罕見。該物業僅距離港鐵九龍塘站兩個站，位置優越，十分適合用作香港城市大學及香港浸會大學等大學的學生住宿。預期是次出售可吸引各類型投資者，包括尋求長線持有優越核心地段全幢住宅物業、並享有穩定租金回報及升值潛力的投資者。

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