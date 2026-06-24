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油麻地原舍示範單位首曝光 3.15米高樓底具空間感

新盤速遞
更新時間：16:43 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:43 2026-06-24 HKT

東立旗下油麻地新盤原舍昨推出首批30伙，今開放示範單位供公眾參觀。

東立地產地產部總監陳玉成表示，項目將於周六（27日）以先到先得形式開賣首張價單全數30伙，今日正式開放展銷廳及示範單位供參觀。

原舍18樓A室示範單位：

是次推出單位主要集中於低層至中層，陳玉成指出，該批單位景觀不及高層單位，在價錢上有所反映。未來加推方面，坦言項目規模不大，單位數量有限，並不急於推盤。

陳玉成稱，項目主打細單位，是次為標準單位買家贈送家具，方便用家拎包入住，投資者亦可連家具放租，有力提高租金。
陳玉成稱，項目主打細單位，是次為標準單位買家贈送家具，方便用家拎包入住，投資者亦可連家具放租，有力提高租金。

陳玉成稱，項目主打細單位，是次為標準單位買家贈送家具，方便用家拎包入住，投資者亦可連家具放租，有力提高租金。

今日新開放的示範單位以18樓A室為藍本搭建，面積304方呎，屬於1房間隔，層與層之間高度約3.15米，展現空間感。發展商將為單位買家贈送家具，提供家具包括鞋櫃。

相關文章：原舍閃電開價 每呎1.75萬搶攻 低市價約15% 入場費378萬

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