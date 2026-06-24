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古洞PARK SILICON錄近千查詢 最快周內上樓書

新盤速遞
更新時間：14:43 2026-06-24 HKT
發佈時間：14:43 2026-06-24 HKT

會德豐地產發展的古洞新盤PARK SILICON已接獲近千個查詢，最快周內上兩期項目樓書，部署下月推出發售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目勢成古洞首個開售新盤，至今已接獲近千個查詢。樓書籌備工作順利，有望於周內上載樓書，下月正式開售，價錢參考新發展區及鐵路沿線項目。

黃光耀續指出，項目查詢客中約一半為內地客及新來港人士，當中不乏科研專才，主要看好當區「北創科」策略發展前景；另外一半為本地客，包括家庭客、換樓客及投資客，主要來自北區。是次打造4個示範單位，涵蓋1房至3房，充分反映項目多元戶型。

黃光耀介紹說，項目距離古洞站約2分鐘步程，為兩線交匯站。古洞站將於2027年落成，與項目預計落成日期相近，相信能為住戶帶來便利交通配套。

樓市方面，黃光耀認為，樓市交投首5個月保持高漲，相信近期成交稍見放緩，屬市場回氣的時間，發展商已開始籌備下半年推盤策略。公司今暫賣出近2000伙，套現約240億元。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指出，項目基座設約10萬方呎商場，商戶組合多元，與住客會所互相補足，滿足住戶不同生活需要。

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶說，項目住客會所連園林佔地1.2萬方呎，設泳池、共享工作空間、兒童遊樂空間及電競設備等。

 

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