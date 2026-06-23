原舍開價首批30伙 每呎均價1.75萬

東立地產發展的油麻地新盤原舍，今日公布以「西九非凡價」推出首張價單及銷售安排，並將於本周六（6月27日）以先到先得形式發售30伙，單位分布於項目6樓至18樓，全部屬標準單位，面積由218至318方呎，屬開放式及一房戶型，價單定價410.8萬至624.5萬元，以最高折扣8%計算，折實售價378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元，折實平均呎價17,545元。

東立地產地產部總監陳玉成表示，集團基於公平原則，希望讓更多準買家能夠購得心水單位，故原舍首張價單採用先到先得方式於本周六發售，不設任何大手組、購大單位或購多於一伙等可先揀樓規定。

