原舍閃電開價 每呎1.75萬搶攻 低市價約15% 入場費378萬

市區新盤「閃電式」登場，原定部署於下月推售的油麻地新盤原舍突擊開價，推出首批30伙應市，折實入場費約378萬，折實平均呎價17545元，料屬今年以來九龍市區新盤新低，代理指較附近一手項目有約15%折讓。發展商同日落實於本周六（27日）起，以先到先得形式推售該30伙。

東立旗下油麻地新盤原舍首張價單單位分布於6樓至18樓，全部屬標準單位，面積由218至318方呎，屬開放式及1房戶型，價單定價410.8萬至624.5萬，價單呎價17385至21518元。以最高折扣8%計算，折實售價由378萬至574.6萬，折實呎價15997至19798元，折實平均呎價17545元。

東立陳玉成表示，原舍周六以先到先得形式發售30伙。

該盤屬單幢式設計，提供84伙，面積介乎180至674方呎，戶型包括開放式至兩房間隔。

標準樓層每層設4伙，共用兩部升降機，標準單位間隔涵蓋開放式至1房，共設78伙，其中開放式單位佔40伙，面積介乎217至286方呎；1房標準單位就有38伙，面積分別304及318方呎。

項目另提供6個特色單位，4伙為位於項目3樓的A至D室，均為連平台特色單位，面積介乎180至280方呎，附設76至179方呎不等的平台，其中3樓D室，單位面積180方呎，屬開放式間隔，設76方呎平台，為全盤面積最細單位。

其餘2伙為連天台複式戶，為項目僅有的2房單位。當中27及28樓A室，面積674方呎，為全盤面積最大單位，附設有117方呎平台，以及354方呎天台，單位內設樓梯貫通不同層數及天台。

另一個複式特色戶為27及28樓C室，面積601方呎，同為2房戶，附設34方呎平台及242方呎天台。

該盤屬單幢式設計，提供84伙，面積介乎180至674方呎，戶型包括開放式至兩房間隔。

陳玉成：首批定位「西九非凡價」

東立地產地產部總監陳玉成形容首批單位定價為「西九非凡價」，認為近期市況向好，多個發展商推盤均錄不俗銷售，而且項目新近接獲不少查詢，認為屬合適推盤時機。是次推出單位主要集中於低層至中層，價錢參考鄰近項目相約層數單位，希望能給予準買家驚喜。

周六盡推30伙發售

發展商昨同步上載首份銷售安排，陳玉成說，集團基於公平原則，希望讓更多準買家能購得心水單位，採用先到先得方式於本周六發售，不設任何大手組、購大單位或購多於1伙等可優先揀樓規定。

是次發展商「一氣呵成」公布首批30伙價錢及落實其銷售安排，被問及會否短期內加推其他單位，陳玉成認為要視乎市場反應，坦言項目規模不大，單位數量有限，集團沒有需要太急於推盤。

翻查價單，原舍首批最低價為6樓D室，屬於面積218方呎的開放式單位，折實售價378萬，折實呎價17339元；售價最高為16樓C室，面積318方呎，屬1房單位，折實售價574.6萬，折實呎價18069元。

原舍鄰近一手及二手呎價

項目 平均呎價(約元) 原舍 17545 (首批折實) 瑧玥 21008 (今年3月首批折實) 瑧爾 20610 (去年11月首批折實) 高臨 26100 (近期一手) 雋薈 21500 ONE SOHO 21200

美聯高級董事布少明表示，該區租務潛力優厚，雖然屬長樓花期項目，但在購買力持續釋放帶動下，估計銷情理想，長線投資客佔比料約5成，而租金回報率則逾4厘水，另相信項目亦會吸引上車及年輕用家垂青。

中原九龍董事劉瑛琳說，原舍為市區罕有新供應，主打小型單位，可滿足追求交通便利的年輕上車客，亦可吸引長線投資者。她預期，項目可吸引大批專才及內地生承租，參考區內新晉屋苑現時每呎租金50元至70元，估計原舍租金回報可逾3.5厘。

中原九龍董事劉瑛琳說，原舍為市區罕有新供應，主打小型單位，可滿足追求交通便利的年輕上車客，亦可吸引長線投資者。

全數單位附精裝及家具 員工享額外3%折扣

發展商為首批30伙提供2款付款計劃，其中90天成交期計劃提供最高達8%折扣優惠，另外全數單位均可獲贈家具，包括沙發、衣櫃及牀褥等。

若買家選擇90天成交計劃，在簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%後，餘款95%需於90天內付清。發展商另設建築期付款優惠，項目預計關鍵日期為2028年4月28日，即樓花期約22個月多。根據該計劃，買家在繳付首期樓價5%後，需要分階段於30天、120天及210天各加付5%樓價，餘款80%則在收樓時付清。如買家於簽署臨時買賣合約後150日內付清樓價餘額，可獲樓價4%提早成交現金回贈。

另外，發展商為首張價單所有單位提供家具優惠，買家可獲贈餐椅桌、沙發、衣櫃、牀褥等家具。發展商曾表示，標準單位附精裝及家具發售，對用家客及投資客均見便利，自住客拎包即可入住，投資者可盡快放租並享受租金回報。

此外，發展商為旗下員工提供額外優惠，公司員工及員工親屬認購單位可享額外3%樓價折扣。