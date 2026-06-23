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海瑅灣I夥代理推置業優惠 買家可獲驗樓及家居保險

新盤速遞
更新時間：16:04 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:04 2026-06-23 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，銷情熾熱，暫時累積沽出逾800伙，備受用家及長線收租投資客追捧。適逢七一回歸紀念日來臨，美聯誠意推出全新置業優惠，送出總值約71,000元的「專業驗樓+家居保險」優惠予「海瑅灣I」一手住宅單位買家。
 
美聯高級董事布少明表示，海瑅灣I作為區內壓軸登場的臨海項目，坐擁臨海地利，大部分單位享有海景，同時兼具港鐵上蓋之便，交通與生活配套齊全，故持續吸引各類買家入市。

布少明指，由本月29日至7月5日，透過美聯選購海瑅灣I一手住宅單位的買家，將可獲贈「7.1慶回歸置業賀禮」，送出優惠價值約7,100元的「專業驗樓+家居保險」優惠，名額共10個，優惠總值約71,000元。

布少明補充，將軍澳區發展成熟，區內大型商場雲集，餐飲娛樂消閒應有盡有，而且坐擁多間國際學校，建構出極具吸引力的優質社區生活圈，加上區內租賃需求穩健而熾熱，相信會繼續深受用家及長線投資者追捧。

相關文章：海瑅灣I加推128伙 入場價約593萬

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