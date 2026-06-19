港島南岸海盈山4B期 首輪開售沽34伙

暴雨下發展商未有放緩銷售步伐，多個新盤接連錄得成交。最矚目為嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期昨首輪開售，吸引大批準買家在開售前陸續抵達售樓處排隊等候登記。消息指，該盤於開售約1小時內已有34伙獲得認購登記，其中有4組大手客入市，有3組分別購入3個單位，當中有2組購入全層可供出售2房單位。

首岸4期連售5伙

美聯高級董事布少明表示，是次為項目首度推出2房戶，由於項目具有現樓的優勢，故不乏用家及投資客垂青，該行客戶中，港島區客佔約6成，而九龍及新界區客人佔約4成。該行客戶約6成屬用家，而投資客則佔約4成，料呎租約70至75元水平，租金回報約3厘。

另一方面，恒基發展的紅磡首岸4期昨日亦連錄5宗成交，售出1伙3房及4伙2房單位，合共套現金額約4500萬。

而恒基旗下另有新盤準備出擊，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，紅磡映匯自公布命名以來反應理想，隨着同系列的首匯銷情持續，至今已售出逾九成單位，當中1房及2房戶型更幾近沽清。為回應買家需求，映匯將於端午節假期後全面加快銷售步伐。

尚．珒全盤沽清

太古地產發展柴灣海德園再添成交，為2座40樓E室，面積437方呎，以766.4萬成交，呎價約17538元。

此外，龍湖發展的啟德尚．珒已沽清全盤667伙，連同車位及商場計套現達約153.7億，該盤盡推餘下十數個車位應市，劃一定價360萬。龍湖集團香港高級營銷總監關靜如表示，項目大戶型居多，3房或以上單位佔比超過6成，業主對車位有需求，故決定推出項目剩餘的十數個車位應市，並設限時優惠及特長成交期付款計劃，成交期長達360日，若於150日內提前成交，可即減25.2萬。