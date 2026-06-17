御峯複式戶1.22億沽 呎價5.22萬

恒隆發展的山頂豪宅項目御峯，於今日售出21樓A室複式大宅，連車位成交價約為1.22億元，呎價約52,289元。

項目僅設54伙蝴蝶形複式大宅，每戶橫跨兩層，並配備私人電梯直達。是次成交單位位於「暉海」樓層，面積約2,337方呎，坐擁近6米特高樓底及約8米長客廳，大面積採光設計引入充沛自然光，進一步提升空間感及景觀層次。

恒隆地產表示，項目租務或洽購查詢一直非常踴躍，廣受實力租客及買家垂青，充分反映坐擁核心地段優勢的超級豪宅持續備受實力買家及租客關注。項目現階段仍以租賃策略為主，體現集團長線持有的投資取向，並審慎把握市場機遇，進一步提升資產價值。

另外，九龍灣新盤皓日，今日再透過招標形式成功售出32樓A室，面積約770方呎，採3房1套連工作間套設計，折實成交價約1,524萬元，折實呎價約19,787元。

