21 BORRETT ROAD沽2伙億元大宅 每呎高見6.2萬

長實發展的中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD連錄成交，今日第1期再沽2伙，單日套現2.75億元，項目2期4天內共套現逾9.5億元。

上述成交分別為7樓07號，面積2,316方呎，屬4房雙套間隔，以逾1.44億成交，呎價約62,263元；而7樓06號，面積2,169方呎，同屬4房雙套，則以逾1.3億成交，呎價約60,304元。

長實營業經理陳詠慈表示，集團一直看好香港超級豪宅市場，相信價值持續上揚；項目連續錄得大額成交除反映項目的吸引力以外，亦表示高淨值市場正積極吸納優質資產，有見第2期應天接連錄成交，準買家的入市速度明顯加快，預約參觀的客戶亦出現絡繹不絕情況。

21 BORRETT ROAD第1期共提供115伙分層住宅單位 當中106伙標準分層單位，主要屬4房雙套及5房雙套 設計，面積2,154至2,945 方呎 ；另有特色戶，面積2,075至3,378方呎 。