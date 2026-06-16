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應天連沽2伙套現逾3.15億 呎價最高7.7萬

新盤速遞
更新時間：12:58 2026-06-16 HKT
發佈時間：12:58 2026-06-16 HKT

長實發展的中半山波老道豪宅新盤應天 ，今日以招標形式售出2伙大宅，套現逾3.15億，該盤短短3天套現接近6.8億元。

最新分別為15樓10號，面積2,153方呎，屬3房3套 ，成交價1.65781億元，呎價77,000元；而15樓09號，面積2,137方呎，屬4房雙套，成交價1.4959億元，呎價70,000元。

長實營業經理陳詠慈表示，今日售出的大宅中，位於 應天15樓10號大宅乃由殿堂級設計大師及其團隊操刀打造室內設計的單位；單位原戶型為4房雙套，設計師改成3房3套。設計風格融合東西方精髓，採用多種珍罕石材、擺放多個藝術家作品及廚房提供頂尖意大利廚櫃品牌，提升生活品味。

長實營業部首席經理郭子威表示，應天推出除了補充了港島半山逾億元超級豪宅市場的稀缺外，亦為準買家打了一枝強心針，加速了他們的入市步伐。

應天共提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬3房雙套及4房雙套大宅設計，面積由1,875至2,193方呎，及極少量特色大宅。

其中2伙頂層連天台大宅，面積分別2,911及3,022方呎，層與層之間高度達3.5米，屬5房3套間隔，天台連前庭面積逾2,000方呎，設私人游泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，面積由1,800至2,112方呎。

相關文章：本地富豪3.62億購波老道豪宅應天 呎價12.4萬創今年新高

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