峻譽．渣甸山添成交 4房大宅每呎4.93萬沽
更新時間：15:18 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-15 HKT
中信泰富發展的豪宅項目峻譽．渣甸山添成交，售出1座5樓A室，面積1,679方呎，屬4房2套間隔，配備私人升降機大堂，連一個車位成交價為8,280萬元，呎價約49,315元。
中信泰富物業代理董事李肇文表示，本開至今暫錄10宗成交，套現逾6.8億元。項目1座4房標準單位招標意向價早前已調升5%至8%，若本月銷售反應持續理想，招標意向價有機會進一步調升5%至8%。
峻譽．渣甸山去年推出至今累計售出42伙，佔項目單位總數114伙近37%，涉及銷售總值逾22億元。
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