Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

峻譽．渣甸山添成交 4房大宅每呎4.93萬沽

新盤速遞
更新時間：15:18 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:18 2026-06-15 HKT

中信泰富發展的豪宅項目峻譽．渣甸山添成交，售出1座5樓A室，面積1,679方呎，屬4房2套間隔，配備私人升降機大堂，連一個車位成交價為8,280萬元，呎價約49,315元。

中信泰富物業代理董事李肇文表示，本開至今暫錄10宗成交，套現逾6.8億元。項目1座4房標準單位招標意向價早前已調升5%至8%，若本月銷售反應持續理想，招標意向價有機會進一步調升5%至8%。

峻譽．渣甸山去年推出至今累計售出42伙，佔項目單位總數114伙近37%，涉及銷售總值逾22億元。


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
20小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
8小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
20小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
4小時前
伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫
01:59
伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫
即時國際
5小時前