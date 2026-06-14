海盈山4B期周四發售75伙  入場價1342萬

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，今日正式公布銷售安排，周四（18日）以價單形式發售75伙兩房單位。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山自首度開放4B期的兩房現樓單位及公布第1號價單以來，受到市場熱烈歡迎，並接獲多個查詢。為回應市場要求，正式公布期數銷售安排，現定於周四（18日）以價單形式發售75伙兩房單位。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，今次發展商推出單位全數來自第1B座單位，戶戶均享內園景致；涵蓋50個兩房連開放式廚房單位及25個兩房單位，面積由484至 546方呎，全屬標準戶的戶型 。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶說，早前公布4B期首張價單提供多項優惠及付款辦法，相信能滿足不同買家的需要。今次推出的單位，價單定價1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價33,591至38,716元；扣除最高折扣18%後，折實售價1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。