Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海盈山4B期周四發售75伙  入場價1342萬

新盤速遞
更新時間：18:52 2026-06-14 HKT
發佈時間：18:52 2026-06-14 HKT

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，今日正式公布銷售安排，周四（18日）以價單形式發售75伙兩房單位。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山自首度開放4B期的兩房現樓單位及公布第1號價單以來，受到市場熱烈歡迎，並接獲多個查詢。為回應市場要求，正式公布期數銷售安排，現定於周四（18日）以價單形式發售75伙兩房單位。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，今次發展商推出單位全數來自第1B座單位，戶戶均享內園景致；涵蓋50個兩房連開放式廚房單位及25個兩房單位，面積由484至 546方呎，全屬標準戶的戶型 。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶說，早前公布4B期首張價單提供多項優惠及付款辦法，相信能滿足不同買家的需要。今次推出的單位，價單定價1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價33,591至38,716元；扣除最高折扣18%後，折實售價1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
影視圈
8小時前
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
10小時前
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響
影視圈
4小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
21小時前
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
「小巴恐懼症」發作 港女直擊鄰座蚊滋咁細聲嗌有落慘遭飛站 結局聞者心酸｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
天氣︱天文台料今晚至周二部分地區雨勢特大 有需要時會發暴雨警告 籲市民上班上學前留意天氣提示
社會
3小時前
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
13小時前