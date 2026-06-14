首岸4期暫獲認購58伙 套現約4.46億

由恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸4期今日進行首輪銷售，推出80伙以先到先得發售，吸引大批準買家到場，情況不俗。

料今日加推單位

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目暫有58伙獲認購，套現約4.46億元，對項目銷售銷情非常滿意，當中錄得8組大手客，每組客購入2至3伙。首岸系列累售639伙，佔可供發售單位逾94%，套現逾54.4億元。

首岸銷情持續熱烈，將於今日加推單位及公布新銷售安排應市。