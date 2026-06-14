本地富豪3.62億購波老道豪宅應天 呎價12.4萬創今年新高

近期豪宅新盤頻現大額成交，中半山一個超級豪宅項目，以招標方式售出頂層連天台特色戶，更衝破10萬大關，呎價高見12.43萬元，創今年以來一手呎價新高紀錄。有業界人士表示，項目造價理想，將進一步帶動逾億巨宅成交。市場消息則指出，該買家為本地富豪，原於1期租住單位，是次看準2期推售而購入。

頂層連天台特色戶 大廳逾900呎

由長實發展位於中半山波老道超豪宅項目應天，項目早前「一口氣」推出16伙以招標方式發售，今日首錄成交，涉及單位位於20樓頂層08室特色戶，面積2911方呎，屬全層式單位，客飯廳採橫廳設計，長度超過45呎，深度達20呎，巨無霸大廳面積超過900方呎，大廳前並設有面積達512方呎前庭，內置樓梯直通面積1675方呎天台。

該連天台特色戶連同2個車位以3.62億售出，呎價衝破10萬大關，每呎高見12.4356萬元，為今年至今一手呎價新高紀錄。

長實營業部首席經理郭子威表示，儘管外圍經濟環境存在不確定性，加上中東等地緣政治局勢的潛在風險，投資者正尋求分散配置，本港房地產市道持續穩步上揚，全新的超級豪宅供應罕有，項目甫一推出即引發買家入市，足證逾億元超級豪宅市場的潛力。

長實營業經理陳詠慈表示，項目只有兩套頂層連天台大宅及極少量特色大宅，昨日售出的頂層連天台大宅，樓層高度達3.5米，屬5房3套戶型，頂層設有按摩池，隱私度高。

業界料豪宅樓價全年升兩成

美聯高級營業董事布少明表示，應天昨日招標售出的特色戶呎價高見12.43萬，造價理想，反映買家看好豪宅後市，今年頻現大額成交，料上述呎價將有助進一步帶動超級豪宅交投，市場普遍看好今年樓價走勢，料全年樓價升幅達15%，相信豪宅供應緊絀，造價升幅可看高一線，料將跑贏大市，全年升幅有機會達20%。

今年豪宅新盤頻錄逾億成交個案，本報統計，今年至今豪宅新盤造價在1億或以上的成交，暫得約69宗，造價最大宗為西半山寶峰，今年3月以4.2億元售出一伙頂層特色戶；同區天御2期今年5月以約3.73億售出全層式單位，應天上述單位成交價達3.62億，亦屬今年豪宅新盤單一單位造價最高的第3位。

應天位處波老道上端，居高臨下，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，每戶均設有私人升降機大堂，私隱度極高，項目享雙邊景致，前臨維港景，後望馬己仙峽、寶雲山等一帶山巒景。

項目共提供66伙分層住宅，當中60伙標準分層戶，主要屬3房雙套及4房雙套大宅，面積1875至2193方呎。項目只有2套頂層連天台大宅特色戶，除上述售出單位外，另一伙位於20樓10室，面積3022方呎，同為5房連3套房間隔，單位附設有412方呎前庭及2136方呎天台，由於單位更大，造價有機會再度挑戰新高。

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