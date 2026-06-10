滶蘊連錄查詢 投資客佔逾半 剩餘價單單位料提價

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊將於周五展開首輪價單銷售28伙，發展商表示，項目接獲不少長線投資客查詢，佔逾半，另外剩餘價單單位料有一定提價空間。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目上載首張價單後，接獲逾百宗查詢，當中逾一半為長線投資客，其中有不少有意購入多於一伙，有見近年專才優才計劃吸引不少高端家庭來港，帶動住宅剛需，同時項目位處傳媒豪宅區及名校網，具一定投資潛力，因此有意購入作收租用。另外亦有未能購入複式大宅向隅客，同樣有意購入作收租用。

何家欣續指，項目招標大宅銷情不俗，平均成交價逾5,600萬，相信未來複式大宅可再創新高，同時隨著實力買家陸續入市，相信未推售價單單位亦有一定提價空間。

另外，發展商亦與品牌家具合作，為項目指定15伙複式大宅提供紀念款床墊，每份價值逾80萬元。