海盈山4B期開價 首批75伙 每呎2.94萬搶攻 貼近同區一手造價 入場價1342萬

嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，上月以招標方式推售3房及4房大戶，銷情不俗，發展商公布首張價單，共涉及75伙，推出2房戶發售，折實平均呎價約2.94萬，貼近同區一手造價，入場價約1342萬。項目將於周五起收票，最快下周進行首輪銷售。

海盈山4B期公布首張75伙價單，面積介乎484方呎至546方呎，定價由1637.43萬至2113.9萬，價單呎價33591至38716元，計算發展商提供最高18%折扣後，折實平均呎價29948元，折實售價約1342.7萬至1733.4萬，折實呎價27545至31747元。

項目首批折實平均呎價不足3萬，與最近毗鄰由會德豐地產牽頭發展的DEEP WATER SOUTH 6A期首批折實平均呎價約2.9萬，高出約1.4%，以海盈山4B期上月以招標方式售出的3房及4房整體平均成交呎價約4.3萬水平比較，則低逾30%，現時區內一手成交呎價由2.77萬至4.5萬不等，項目首批屬貼市價推售。

海盈山4B期鄰近一手及二手呎價

項目 平均呎價 (約元) 海盈山4B期 29,448 (首批折實) 海盈山4A期 27,989 (2023年7月首批折實)

38,000 (近期一手)

27,300 (近期二手) DEEP WATER SOUTH 6A期 29,055 (今年3月首批折實)

31,000 (近期一手) 滶晨 20,932 (去年6月首批折實)

27,700 (近期一手) 滶晨II 21,800 (去年7月首批折實)

45,000 (近期一手) Blue Coast II 35,000 (近期一手) Blue Coast 36,600 (近期一手)

價單售價最平單位為1B座6樓D室，面積484方呎，折實入場價1342.7萬，呎價27742元；售價最高則為1B座36樓C室，面積546方呎，折實售價2113.9萬，折實呎價31747元，該單位同為首張價單中呎價最高。至於呎價最平為1B座6樓E室，面積499方呎，折實售價1374.5萬，折實呎價27545元。

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期。

最快下周首輪銷售

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單提供75伙2房單位，價錢參考項目4A、4B期及南區近期成交價，並形容價錢為「港島南岸至盈價」。首張價單對比項目4A期最後一張價單高約22%。

湯耀宗續指，項目將於明日起開放現樓示範單位予公眾參觀及展開收票，預計最快可於下周推售，並稱現時樓市暢旺，黃竹坑站上蓋發展漸成熟，加上項目首批單位提供區內罕有的全新2房供應，因此相信將成為市場焦點。

信和執行董事田兆源稱，首張價單提供多項優惠及付款辦法，折扣率最高達18%，相信能滿足不同買家需要，項目是次定價有一定認受性，項目位於港鐵站上蓋，加上屬壓軸供應，相信會吸引一定投資客源。

太古地產住宅業務董事杜偉業指，首批涵蓋50伙2房連開放式廚房單位及25伙2房連梗廚單位，全數位於1B座，均可享內園景觀。同時現時一手新盤成交已錄逾萬宗水平，樓價亦反彈逾10%，認為樓市會健康發展。

美聯高級董事布少明表示，項目坐擁鐵路交通便利優勢，加上項目租務潛力優厚，故獲不少用家及長線投資客鍾情，而項目早前招標的銷售反應理想，由於首批單位訂價貼市，加上樓市氣氛持續向好，相信項目投資客比例或高佔約4成，而租金回報率約3厘，另外內地客比例則料佔約4至5成，料首批單位銷情亦將會理想。

中原首席營業董事李巍表示，項目折實平均呎價與近期港島南岸物業首張價單均價相近。近期一手市場承接力強勁，項目坐擁港鐵黃竹坑站上蓋地利優勢，而港島鐵路盤向來供應短缺；加上具備現樓即買即住、或即時放租的彈性，開價尚算克制，同時政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」，升值潛力可看高一線。

海盈山1B座37樓C室：

海盈山1B座37樓D室：

提供最長360天成交期 可享14%至16%折扣

發展商是次共提供3種付款方法，由於項目已屬現樓，買家可選擇最長的360天付款計劃，另亦設有一按付款計劃，供買家靈活調配資金。

項目提供3種付款方法，包括90天付款、360天付款及一按置業計劃付款，最高折扣由14%至16%，以90天付款享最高折扣。

由於海盈山4B期已屬現樓，買家可即買即住，是次發展商仍提供最長的360天成交期，最高可享14%折扣，買家簽定臨時合約時付樓價5%後，須於60天及210天內，分別繳付樓價5%，即合共繳付樓價15%，餘款85%於360天內付清。買家若提早於150天內還款，可獲成交金額2%的現金回贈。

近年推售新盤，由於發展商期望盡快能資金回籠，並非每個項目均提供一按或二按計劃，是次海盈山4B期推售，發展商亦提供一按置業計劃，最高可享16%折扣優惠，附設的第一按揭貸款額，最高可承造成交金額的90%，還款期最長25年，一按息率為最優惠利率（P為5.25厘）減2厘作計算，即息率為3.25厘。

海盈山面積446呎起

海盈山4B期共設有368伙，其中2房單位共設有198伙，佔項目約54%，面積介乎446至592方呎，2房單位客飯廳間隔方正，不設玄關，實用性高，同時連接三合一露台及工作平台，將室內空間延展至室外。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度佳，進一步提升室內的空間感。其中以1B座B室及C室為例，享四園翠綠景致，客廳及所有睡房均為同一個方向，為小家庭締造理想居所。

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