海盈山4B期開價 首批75伙 每呎2.94萬搶攻 貼近同區一手造價 入場價1342萬
發佈時間：15:27 2026-06-10 HKT
嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，上月以招標方式推售3房及4房大戶，銷情不俗，發展商公布首張價單，共涉及75伙，推出2房戶發售，折實平均呎價約2.94萬，貼近同區一手造價，入場價約1342萬。項目將於周五起收票，最快下周進行首輪銷售。
海盈山4B期公布首張75伙價單，面積介乎484方呎至546方呎，定價由1637.43萬至2113.9萬，價單呎價33591至38716元，計算發展商提供最高18%折扣後，折實平均呎價29948元，折實售價約1342.7萬至1733.4萬，折實呎價27545至31747元。
項目首批折實平均呎價不足3萬，與最近毗鄰由會德豐地產牽頭發展的DEEP WATER SOUTH 6A期首批折實平均呎價約2.9萬，高出約1.4%，以海盈山4B期上月以招標方式售出的3房及4房整體平均成交呎價約4.3萬水平比較，則低逾30%，現時區內一手成交呎價由2.77萬至4.5萬不等，項目首批屬貼市價推售。
海盈山4B期鄰近一手及二手呎價
|項目
|平均呎價 (約元)
|海盈山4B期
|29,448 (首批折實)
|海盈山4A期
|27,989 (2023年7月首批折實)
38,000 (近期一手)
27,300 (近期二手)
|DEEP WATER SOUTH 6A期
|29,055 (今年3月首批折實)
31,000 (近期一手)
|滶晨
|20,932 (去年6月首批折實)
27,700 (近期一手)
|滶晨II
|21,800 (去年7月首批折實)
45,000 (近期一手)
|Blue Coast II
|35,000 (近期一手)
|Blue Coast
|36,600 (近期一手)
價單售價最平單位為1B座6樓D室，面積484方呎，折實入場價1342.7萬，呎價27742元；售價最高則為1B座36樓C室，面積546方呎，折實售價2113.9萬，折實呎價31747元，該單位同為首張價單中呎價最高。至於呎價最平為1B座6樓E室，面積499方呎，折實售價1374.5萬，折實呎價27545元。
最快下周首輪銷售
嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單提供75伙2房單位，價錢參考項目4A、4B期及南區近期成交價，並形容價錢為「港島南岸至盈價」。首張價單對比項目4A期最後一張價單高約22%。
湯耀宗續指，項目將於明日起開放現樓示範單位予公眾參觀及展開收票，預計最快可於下周推售，並稱現時樓市暢旺，黃竹坑站上蓋發展漸成熟，加上項目首批單位提供區內罕有的全新2房供應，因此相信將成為市場焦點。
信和執行董事田兆源稱，首張價單提供多項優惠及付款辦法，折扣率最高達18%，相信能滿足不同買家需要，項目是次定價有一定認受性，項目位於港鐵站上蓋，加上屬壓軸供應，相信會吸引一定投資客源。
太古地產住宅業務董事杜偉業指，首批涵蓋50伙2房連開放式廚房單位及25伙2房連梗廚單位，全數位於1B座，均可享內園景觀。同時現時一手新盤成交已錄逾萬宗水平，樓價亦反彈逾10%，認為樓市會健康發展。
美聯高級董事布少明表示，項目坐擁鐵路交通便利優勢，加上項目租務潛力優厚，故獲不少用家及長線投資客鍾情，而項目早前招標的銷售反應理想，由於首批單位訂價貼市，加上樓市氣氛持續向好，相信項目投資客比例或高佔約4成，而租金回報率約3厘，另外內地客比例則料佔約4至5成，料首批單位銷情亦將會理想。
中原首席營業董事李巍表示，項目折實平均呎價與近期港島南岸物業首張價單均價相近。近期一手市場承接力強勁，項目坐擁港鐵黃竹坑站上蓋地利優勢，而港島鐵路盤向來供應短缺；加上具備現樓即買即住、或即時放租的彈性，開價尚算克制，同時政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」，升值潛力可看高一線。
海盈山1B座37樓C室：
海盈山1B座37樓D室：
提供最長360天成交期 可享14%至16%折扣
發展商是次共提供3種付款方法，由於項目已屬現樓，買家可選擇最長的360天付款計劃，另亦設有一按付款計劃，供買家靈活調配資金。
項目提供3種付款方法，包括90天付款、360天付款及一按置業計劃付款，最高折扣由14%至16%，以90天付款享最高折扣。
由於海盈山4B期已屬現樓，買家可即買即住，是次發展商仍提供最長的360天成交期，最高可享14%折扣，買家簽定臨時合約時付樓價5%後，須於60天及210天內，分別繳付樓價5%，即合共繳付樓價15%，餘款85%於360天內付清。買家若提早於150天內還款，可獲成交金額2%的現金回贈。
近年推售新盤，由於發展商期望盡快能資金回籠，並非每個項目均提供一按或二按計劃，是次海盈山4B期推售，發展商亦提供一按置業計劃，最高可享16%折扣優惠，附設的第一按揭貸款額，最高可承造成交金額的90%，還款期最長25年，一按息率為最優惠利率（P為5.25厘）減2厘作計算，即息率為3.25厘。
海盈山面積446呎起
海盈山4B期共設有368伙，其中2房單位共設有198伙，佔項目約54%，面積介乎446至592方呎，2房單位客飯廳間隔方正，不設玄關，實用性高，同時連接三合一露台及工作平台，將室內空間延展至室外。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度佳，進一步提升室內的空間感。其中以1B座B室及C室為例，享四園翠綠景致，客廳及所有睡房均為同一個方向，為小家庭締造理想居所。
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