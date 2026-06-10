海盈山4B期開價 首批75伙 每呎均價2.94萬 入場費1342萬

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，今日開價，推出首批75伙價錢，全為2房戶型，折實入場價約1,342.7萬元，折實平均呎價約29,448元。

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單提供75伙2房單位，價錢參考項目4A、4B期及南區近期成交價，並形容價錢為「港島南岸至盈價」。首張價單對比項目4A期最新一張價單高約22%。

湯耀宗續指，項目首批單位提供區內罕有的全新2房供應，相信將成為市場焦點。項目將於明日起開放現樓示範單位予公眾參觀及展開收票，預計將於下周推售。

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期。

太古地產住宅業務董事杜偉業指，首批涵蓋50伙2房連開放式廚房單位及25伙2房連梗廚單位，全數位於1B座，均可享內園景觀。

信和執行董事田兆源稱，提供多項優惠及付款辦法，折扣率最高達18%，相信能滿足不同買家需要。項目是次定價於市場有一定認受性，項目位於港鐵站上蓋，加上屬壓軸供應，相信會吸引一定投資客。

首張價單定價由1,637.43萬至2,113.9萬元，價單呎價33,591至38,716元，計算發展商提供最高18%折扣優惠後，折實售價約1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元，折實平均呎價約29,448元。

入場售價最低單位為1B座6樓D室，面積484方呎，屬2房連開放式廚房間隔，折實售價1,342.7萬9，折實呎價27,742元。

海盈山1B座37樓C室：

海盈山1B座37樓D室：

海盈山面積446呎起

海盈山4B期共設有368伙，其中2房單位共設有198伙，佔項目約54%，面積介乎446至592方呎，2房單位客飯廳間隔方正，不設玄關，實用性高，同時連接三合一露台及工作平台，將室內空間延展至室外。全屋廳房均設有落地玻璃窗，採光度佳，進一步提升室內的空間感。其中以1B座B室及C室為例，享四園翠綠景致，客廳及所有睡房均為同一個方向，為小家庭締造理想居所。