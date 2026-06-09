興勝葵涌商業項目命名WEST CASTLE 涉24伙季內推售

興勝創建旗下葵涌業成街22號商業項目，今日正式命名WEST CASTLE，樓高21層合共提供24伙，建築面積介乎2,148至全層4,765方呎，預計將於季內推售。

興勝創建執行董事周嘉峯表示，項目全幢樓高21層，合共提供24伙，當中全層單位佔8伙，其餘則為一層2伙，建築面積由乎2,148至全層的4,765方呎。單位整體樓高約4.2米，頂層單位則樓高4.9米，另外項目所有單位均配備獨立廁所，並採取無柱方型設計，於區內罕有供應。

周嘉峯續指，項目價錢將參考鄰近工商物業近期成交呎價，預計將於今季推售。目前項目已接獲不少查詢以用家為主，當中不少準買家有意購入多於一層。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，工商舖市況逐漸升溫，今年首5個月累計錄得約1,809宗，按年升約225宗或14.2%，而於首季則錄約1,048宗成交，涉資約189.42億元，按年分別升8.9%及56.42%，反映中高價工商物業成交增加，更多資金流入工商市場，同時意味整體市場正穩步上揚。另外工廈成交亦見升幅，當中5月單月錄約259宗成交，創近4年新高。

中原（工商舖）工商部董事劉重興說，近年不少新落成工商物業集中在西九龍區，吸納不少用家及投資客關注西九龍工商物業，有助提振本港工商市場。而葵涌區租務方面，區內全新工廈呎租已較去年上升5%至10%，個別物業更見30元水平。