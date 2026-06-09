Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

興勝葵涌商業項目命名WEST CASTLE 涉24伙季內推售

新盤速遞
更新時間：16:13 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-09 HKT

興勝創建旗下葵涌業成街22號商業項目，今日正式命名WEST CASTLE，樓高21層合共提供24伙，建築面積介乎2,148至全層4,765方呎，預計將於季內推售。

興勝創建執行董事周嘉峯表示，項目全幢樓高21層，合共提供24伙，當中全層單位佔8伙，其餘則為一層2伙，建築面積由乎2,148至全層的4,765方呎。單位整體樓高約4.2米，頂層單位則樓高4.9米，另外項目所有單位均配備獨立廁所，並採取無柱方型設計，於區內罕有供應。

周嘉峯續指，項目價錢將參考鄰近工商物業近期成交呎價，預計將於今季推售。目前項目已接獲不少查詢以用家為主，當中不少準買家有意購入多於一層。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，工商舖市況逐漸升溫，今年首5個月累計錄得約1,809宗，按年升約225宗或14.2%，而於首季則錄約1,048宗成交，涉資約189.42億元，按年分別升8.9%及56.42%，反映中高價工商物業成交增加，更多資金流入工商市場，同時意味整體市場正穩步上揚。另外工廈成交亦見升幅，當中5月單月錄約259宗成交，創近4年新高。

中原（工商舖）工商部董事劉重興說，近年不少新落成工商物業集中在西九龍區，吸納不少用家及投資客關注西九龍工商物業，有助提振本港工商市場。而葵涌區租務方面，區內全新工廈呎租已較去年上升5%至10%，個別物業更見30元水平。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
7小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
1小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
9小時前
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
保健養生
6小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
3小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
6小時前