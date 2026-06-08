Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ONE STANLEY天際複式戶8620萬沽 料今年豪宅樓價升幅達20%

新盤速遞
更新時間：17:23 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:23 2026-06-08 HKT

建灝地產旗下赤柱ONE STANLEY再錄天際複式大宅成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目第10座2樓及3樓C室的4房4套天際複式大宅，是日透過招標形式以成交價8,620萬元售出，近日將提高部分餘貨單位內部指引價。

鄭智荣續說，新成交的頂層連天台複式大宅面積為2,566方呎，另連1,089方呎天台，屬4房4套、儲物房、庭院、天台及私人升降機大堂間隔。新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達33,593元，而項目第10座全幢及成交單位同類戶型已全數沽清。

ONE STANLEY早前開放兩個全新打造的連傢俬示範單位供參觀，吸引不少意向人士預約參觀。項目至今已售出46伙，總成交金額逾47億元。鄭智荣稱，項目可供出售之單位越來越稀缺，集團決定於6月11日起調高部分單位的內部指引價。

近月樓市氣氛持續向上，市場對優質豪宅資產需求增加，鄭智荣表示，集團預計整體住宅價格將呈上升趨勢，豪宅項目更將看高一線，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而中小型單位升幅則介乎13%至17%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
4小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
6小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 震後約五小時海嘯威脅已大致解除︱持續更新
即時國際
1小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
影視圈
7小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
4小時前
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
影視圈
5小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
9小時前