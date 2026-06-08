ONE STANLEY天際複式戶8620萬沽 料今年豪宅樓價升幅達20%

建灝地產旗下赤柱ONE STANLEY再錄天際複式大宅成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目第10座2樓及3樓C室的4房4套天際複式大宅，是日透過招標形式以成交價8,620萬元售出，近日將提高部分餘貨單位內部指引價。

鄭智荣續說，新成交的頂層連天台複式大宅面積為2,566方呎，另連1,089方呎天台，屬4房4套、儲物房、庭院、天台及私人升降機大堂間隔。新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達33,593元，而項目第10座全幢及成交單位同類戶型已全數沽清。

ONE STANLEY早前開放兩個全新打造的連傢俬示範單位供參觀，吸引不少意向人士預約參觀。項目至今已售出46伙，總成交金額逾47億元。鄭智荣稱，項目可供出售之單位越來越稀缺，集團決定於6月11日起調高部分單位的內部指引價。

近月樓市氣氛持續向上，市場對優質豪宅資產需求增加，鄭智荣表示，集團預計整體住宅價格將呈上升趨勢，豪宅項目更將看高一線，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而中小型單位升幅則介乎13%至17%。