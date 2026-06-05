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首岸第4期上樓書 提供264伙

新盤速遞
更新時間：17:36 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:36 2026-06-05 HKT

恒基夥拍希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸第4期，剛上載售樓說明書，合共提供264個單位，設有2房至3房多元化戶型，滿足不同買家需要。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸自推出以來深受市場歡迎，第1期及第3期累售574伙，佔可供發售單位約96%，套現約49億元。為回應市場需求，强勢推出第4期（第5座）應市。

首岸第4期合共提供264伙，標準單位面積由338至585方呎不等，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。

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