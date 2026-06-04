滶蘊首日招標沽40伙 套現近23億

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊今日為首日截標，即售出40伙大宅，套現近23億元，創今年單日套現金額新高。其中複式連天台特色戶成交呎價56,866元，創今年樓花項目新高。

今日售出的40伙低密度大宅中，包括27伙複式大宅、13伙四房及三房平層大宅。成交價由3,836.3萬至9,144萬元，成交呎價介29,200至56,866元。

當中最高成交金額及呎價單位為7樓和8樓S3天台特色戶「御風•複邸」，面積1,608方呎，屬4房3套複式連天台設計，天台面積567方呎，連2個車位，成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

買家包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等，而且看好項目鄰近九龍塘地鐵站，項目僅約十分鐘步程內到達九龍塘站，而且屬具規模的低密度豪宅。

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