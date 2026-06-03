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九建半山名滙全盤售罄 套現逾9.65億

新盤速遞
更新時間：21:06 2026-06-03 HKT
發佈時間：21:06 2026-06-03 HKT

九建西營盤半山名滙已正式取得滿意紙，並於日前舉行亮燈儀式，標誌西營盤半山都會新地標正式誕生，邁進現樓交付重要里程。隨着項目工程及相關交樓準備工作順利完成，發展商已啟動交樓程序，分批通知業主辦理收樓安 排，迎接住戶展開嶄新都會生活。

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，半山名滙位處西營盤矜貴地段，鄰近般咸道及西半山一帶，坐擁完善交通網絡、成熟社區配套及優越校網優勢，成為西營盤半山都會新地標。項目自推出以來市場反應理想，憑藉港島西核心地段優勢、精心規劃的單位間隔及高實用率，深受用家及投資者支持。全盤111伙已沽清，套現逾9.65億元，反映市場對西營盤及西半山一帶優質住宅項目的需求持續殷切。隨着項目正式取得入伙紙並舉行亮燈儀式，陸續安排交樓，為業主提供細緻周全的入伙體驗。

陳淑芳續指，集團積極推進旗下住宅發展項目，位於清水灣道的大型發展項目正積極籌備部署推出。該項目屬集團重點發展項目之一，規模龐大，相信將為市場帶來具吸引力的優質住宅供應，進一步鞏固集團於香港住宅市場的 發展版圖。

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