海瑅灣I加推128伙 入場價約593萬

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I，自開售以來反應熱烈，發展商加推128伙，包括68伙海景2房戶及首度推出8伙園景平台特色戶。發展商同日上載銷售安排，本周六(6日)起開售268伙。

是次加推的5號價單128伙，包括1房連開放式廚房9伙、2房開放式廚房單位68伙、2房連開放式廚房及書房戶型43伙，以及8伙連平台特色戶。扣除最高15 %折扣優惠後，折實售價593.38萬至1154.47萬元，折實呎價16,851至201,68元。

入場售價單位為1A座6樓E室，面積323方呎，連54方呎平台，屬1房(開放式廚房)，折實售價593.38萬，折實呎價約18,371元；而最高售價為1B 座71樓C室，面積586方呎，2房(開放式廚房)連書房，折實售價1,154.47萬元，折實呎價19,701元。