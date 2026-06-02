Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅灣I加推128伙 入場價約593萬

新盤速遞
更新時間：20:59 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:59 2026-06-02 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I，自開售以來反應熱烈，發展商加推128伙，包括68伙海景2房戶及首度推出8伙園景平台特色戶。發展商同日上載銷售安排，本周六(6日)起開售268伙。

是次加推的5號價單128伙，包括1房連開放式廚房9伙、2房開放式廚房單位68伙、2房連開放式廚房及書房戶型43伙，以及8伙連平台特色戶。扣除最高15 %折扣優惠後，折實售價593.38萬至1154.47萬元，折實呎價16,851至201,68元。

入場售價單位為1A座6樓E室，面積323方呎，連54方呎平台，屬1房(開放式廚房)，折實售價593.38萬，折實呎價約18,371元；而最高售價為1B 座71樓C室，面積586方呎，2房(開放式廚房)連書房，折實售價1,154.47萬元，折實呎價19,701元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
5小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
影視圈
7小時前
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
生活百科
8小時前
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
飲食
7小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
10小時前