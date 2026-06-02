長實波老道豪宅命名應天 首推16伙招標

長實發展的中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD第2期正式命名為「應天」，今日會上載樓書及首份銷售安排，限量招標推16伙，包括2伙頂層連天台特色戶，招標期下周三（10日）正式開始，現樓示範單位即日起開放預約參觀。

長實執行董事趙國雄表示，市場人士的樓市「過熱」論屬言過其實，樓市經歷多年低沉，現時谷底回升勢頭實在不至於過急。對於未來預測，他預期下半年豪宅需求變大豪宅帶動其他板塊，推動整體樓市向上。幅度就仍需觀察，始終若本港經濟好，樓價亦會展現較急的升勢，但直言「睇唔到樓價跌嘅機會」。

是次因應市況推出應天單位，趙國雄坦言，豪宅供應稀罕，作為發展商「冇理由平賣」，而現時屬合適推盤時機。事實上項目至今已接獲大量查詢，被問及億元以上印花稅會否影響入市意欲，相信對超級豪宅買家而言不成問題。項目1期至今銷售收入逾百億元，買家中約6成至7成以普通話拼音登記。

長實營業部首席經理郭子威表示，今年1月至4月成交量按年同期錄增長，而至今已錄近1.1萬宗，比去年前半年月約8000宗要多。而超級豪宅能反映市場變化，首4個月逾億元成交錄逾90宗，涉及金額達190億元，較去年同期約37宗及66億元均錄明顯上升，反映豪宅備受追捧。以旗下黃竹坑合作項目Blue Coast為例，近期成交呎價3.7萬元，較早前成交價有明顯上升。

長實營業經理陳詠慈說，應天提供66伙，其中60伙為1,875至2,193方呎，涉及3房雙套及4房雙套戶型，另設特色戶。而首批招標單位中涉及16伙，包括14伙標準戶，以及2伙頂層連天台特色戶，面積分別2,911及3,022方呎，層與層之間高度達3.5米，屬5房3套間隔，天台連前庭面積逾2,000方呎，設私人游泳池或按摩池。