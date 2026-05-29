瑜一·天海特色戶逾7272萬沽 呎價達4.6萬雙破頂

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目瑜一·天海，今日（29日）以招標形式售出2伙單位，單日套現逾1.01億元，其中包括1伙維港平台特色4房大宅，招標成交價及成交呎價錄雙破頂，月內第二度刷新何文田站上蓋項目新高。

雙破頂招標成交單位為1A座28樓B室，屬4房套連儲物室間隔，面積1,564方呎，連100方呎平台，成交價7,272.6萬元，成交呎價46,500元。單位坐擁南向開揚維港海景。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，項目於本月內連錄3宗特色單位招標成交，短時間內再度刷新何文田站上蓋項目成交價及成交呎價新高，反映項目質素及獨特性備受市場追棒，成功吸引實力買家入市心儀單位。同類型4房特色單位供應罕有，賣一間少一間，將繼續採取惜售策略。

瑜一系列累計售出745伙，總銷售金額逾129億元。