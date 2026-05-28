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黃金海灣．意嵐銷情理想 2房每呎1.36萬沽

新盤速遞
更新時間：09:49 2026-05-28 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-28 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近期持續銷情理想，昨日再添成交，為5A座7樓A室，面積516方呎，屬2房連儲物室間隔，以703.7萬成交，呎價約13638元。

成交價703萬

據成交紀錄冊顯示，買家採90天現金優惠付款計劃，樓價5%臨時訂金於投標書獲賣方接納當日繳付，買方並須於其後5個工作天內簽署買賣合約，樓價餘款95%於投標書獲賣方接納當日（即接納書的日期）後90天內成交時支付。另外，買家可享家具優惠。

黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全。
 

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