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雅盈峰錄大手客斥近2億掃入28樓全層 每呎6.42萬創新高

新盤速遞
更新時間：16:38 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-27 HKT

盈大地產及資本策略合作發展的中半山己連拿利豪宅項目雅盈峰，今日獲同一組買家斥資近2億元購入28樓全層，其中28樓A單位成交價更逾1.03億元、呎價達6.42萬元，雙破頂刷新項目紀錄新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目繼近日沽出高層連私人平台戶後，今日再錄大額成交，獲同一組買家斥資近2億元購入28樓全層，更錄破頂成交締造項目新紀錄，充分印證市場對項目地段優勢及產品質素的高度認可，亦反映優質資產於當前市況下的稀缺價值與強勁需求。買家看好香港豪宅市道，認為中半山傳統豪宅核心地段的投資及自住價值均可看高一線，遂入市購入全層優質單位。

陳惠慈續指，項目開售至今已累售89伙，佔總單位數目近九成，總成交金額約28億元。項目僅餘最後10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等，計劃將繼續以惜售策略保留至現樓階段推出。

最新成交單位為項目28 樓A室及B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的4房雙套房連化妝間及工作間及3房雙套房連工作間間隔，面積分別為1,608方呎及1,254方呎，成交價為1.032336億元及7,498.92萬元，呎價為6.42萬元及5.98萬元。

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