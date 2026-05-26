屯門凱和山3房1320萬招標沽 買家「租客變業主」

路勁地產旗下屯門現樓項目凱和山今日售出1座17樓A室單位，面積1,025方呎，屬三房一套間隔，連車位招標成交價為1,320萬元，折實呎價為12,878元。據悉，買家原為凱和山租客，因一直居於項目內，對屋苑環境及生活會所配套相當滿意，加上有親友同住屋苑，遂決定「轉租為買」升級購入單位自住。買家鍾情單位屬罕有過千方呎3房現樓大宅，間隔實用寬敞可媲美四房空間，加上可即買即住，故決定入市。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目自推出以來持續獲市場追捧，是次錄得項目租客轉租為買成交，反映買家對項目居住環境及生活配套具高度認同。