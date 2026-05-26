峻譽‧渣甸山單日連沽5伙 套現3.98億
更新時間：15:57 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-26 HKT
中信泰富發展的豪宅項目峻譽‧渣甸山銷情持續，項目獲2組大手客合共連沽5伙，單日套現3.98億元。
成交單位包括2座12樓C室，面積710方呎，屬2房1套間隔，成交價為2,980萬元，呎價約41,972元；另1座12樓A室，面積1,679方呎，連一個車位及一個電單車位，成交價為8,642萬元，呎價約51,471元；而1座12樓B室，面積1,684方呎，連2個車位成交價為8,642萬元，呎價約51,318元；至於1座16樓A室，面積1679方呎，連2個車位成交價為9,800萬元，呎價約58,368港元；最後位於1座16樓B室，面積1,684方呎，連兩個車位成交價為9,750萬元，呎價約57,898元，單位同屬4房2套間隔，配備私人升降機大堂。
買家高度欣賞峻譽‧渣甸山作為港島豪宅地標的獨特地位，認為單位極高私隱度，背靠渣甸山山，同時可飽覽九龍半島南海岸線的大都會一線景觀，因此決定買入全層單位。項目上月底至今錄12宗成交，合共套現超過10億。
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