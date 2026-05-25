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雲向獲大手客連掃2伙 涉資逾600萬

新盤速遞
更新時間：13:07 2026-05-25 HKT
發佈時間：13:07 2026-05-25 HKT

近期新盤頻獲大手客掃貨，永泰地產旗下粉錦公路雲向，市場稱項目昨日連沽3伙，當中一組大手客連掃2伙。

上述大手成交單位包括21樓C2室，面積220方呎開放式單位；以及22樓C1室，面積218方呎，同屬開放式單位，料2伙共涉資逾600萬。

另外，項目過去2日合共售出5伙，包括位於9樓及10樓的C2室，單位面積同為220方呎開放式間隔，成交價分別為328.7萬及314.7萬，呎價則分別14941及14305元。

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